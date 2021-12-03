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Türkiye'de enflasyon kasımda yıllık yüzde 21,3 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre kasımda enflasyon yüzde yıllık 21,31 arttı.
Türkiye'de enflasyon kasımda yıllık yüzde 21,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre kasımda enflasyon yüzde yıllık 21,31 arttı. Aynı dönemde yurtiçi üretici fiyat endeksinde ise yıllık yüzde 54,62 artış görüldü. Kasımda enflasyon aylık bazda ise yüzde 3,51 artarken, üretici enflasyonu kısmında bu oran yüzde 9,9 olarak kaydedildi. Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,39, yıllık ise 19,89 olarak kaydedilmişti.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönündeydi. 

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler ile tütün ürünleri hariç tutulan çekirdek enflasyon (c endeks) ise kasımda yıllık yüzde 17,62 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon bir önceki ay ise 16,82 seviyesindeydi.

Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27,11 arttı

Yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür olarak kaydedildi.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

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