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Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubat ayında yüzde 0,16 artarken yıllık bazda yüzde 19,67 oldu.
Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2019 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,16 arttı.

TÜİK'in açıklamasına göre 2019 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

En fazla artış sağlık grubunda

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı şubat ayında en yüksek artış yüzde 2,58 ile sağlık grubunda oldu. Eğitimde yüzde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada ise yüzde 0,71 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı şubat ayında endekste yer alan gruplardan en fazla düşüş gösteren yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,39, eğlence ve kültürde yüzde 0,37 ve haberleşmede ise yüzde 0,34 düşüş gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 29,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Ev eşyası yüzde 27,59, eğlence ve kültür yüzde 20,43 ve lokanta ve oteller yüzde 19,79 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15 düşüş, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,70 artış gerçekleşti.

Albayrak'ın yorumu

Hazine  ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan enflasyon rakamlarını Twitter hesabından değerlendirdi. Albayrak, TÜFE'nin şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttığını belirtti. Albayrak, "Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti" diye konuştu.

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