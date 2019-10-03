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Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı

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Eylülde enflasyon yüzde 0.99 artarken, yıllık bazda yüzde 9.26'ya düştü
Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylülde enflasyon tek haneye düştü. Son 1 yıllık enflasyon yüzde 9,26'ya inmiş oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise, aylık yüzde 0,99 arttı.

 

Aylık en yüksek artış konut grubunda

Aylık en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.

En fazla artış alkol ve tütünde

Yıllık en fazla artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.


Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,99 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.

Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

 

 

 

 

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