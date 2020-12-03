Türkiye’de Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye’de enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün kasımda yıllık bazda değişimler, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,63, imalatta yüzde 25,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,58 ve su temininde yüzde 12,83 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,15, imalatta yüzde 4,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,69 ve su temininde yüzde 0,49 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 30,07, dayanıklı tüketim malında yüzde 25,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 18,9, enerjide yüzde 0,36 ve sermaye malında yüzde 27,85 artış yaşandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Kasımda bu kategoride aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,51 ile ulaştırmada gerçekleşirken, bu grubu yüzde 4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,69 ile ev eşyası takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda azalış gösteren tek ana grup yüzde 0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar yüzde 0,12 ile haberleşme ve yüzde 0,80 ile sağlık olarak belirlendi.