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Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı

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Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞLAR ULAŞTIRMA VE GIDADA

Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu.

AYLIKTA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

Mart 2022’de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,48 artış gerçekleşti.

ENAG YÜZDE 142,63 DEDİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise mart enflasyonunun aylık yüzde 11,93, yıllık yüzde 142,63 olduğunu açıkladı.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN

Motorin martta bir önceki aya göre yüzde 32,67’lik fiyat artışıyla zam şampiyonu oldu. Yüzde 24,41’lik artışla benzin bu alanda ikinci olurken, yüzde 23,47’lik artışla kömür üçüncü oldu.

Yüzde 20,56’lık artışla kuru soğan, mart ayında fiyatı en çok artan dördüncü ürün olurken, şehirlerarası otobüs biletinde artış yüzde 20,01 olarak açıklandı.

 
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