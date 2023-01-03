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Türkiye'de Enflasyon rakamları açıklandı

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TÜİK'e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu. ENAG'a göre ise aralıkta aylık enflasyon yüzde 5,18, yıllık enflasyon yüzde 137,55 oldu.
Türkiye'de Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,93 olarak gerçekleşti.

ENAG VE İTO ENFLASYONU DAHA YÜKSEK HESAPLADI

Reuters anketinde ekonomistlerin beklentisi, aralıkta aylık enflasyonun yüzde 2,7, yıllık enflasyonun yüzde 66,8 olması yönündeydi.

Anadolu Ajansı anketinde aralık enflasyonu için aylık beklenti yüzde 2,61, yıllık beklenti yüzde 66,59 idi.

Geçen sene aralık ayında aylık enflasyon kur artışı nedeniyle yüzde 13,58 olmuş. Bu sene baz etkisiyle aralıkta enflasyonda sert düşüş bekleniyordu ancak düşüş, ekonomistlerin beklentilerinden fazla oldu.

TÜİK’e göre tüketici fiyatları kasımda aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 84,39 artmıştı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan aralık enflasyonu ise aylık yüzde 5,18, yıllık yüzde 137,55 oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralıkta İstanbul’da perakende fiyatların aylık yüzde 2,94, yıllık yüzde 92,97 oranında arttığını açıklamıştı.

Türk-İş, aralık ayında açlık sınırının (mutfak enflasyonu) yüzde 4,41 oranında arttığını açıklamıştı.

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