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Türkiye'de enflasyon verilerini 3 Haziran Cuma günü açıklayacak

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Türkiye İstatistik Kurumu, yılın beşinci enflasyon verilerini 3 Haziran Cuma günü açıklayacak. TÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.
Türkiye'de enflasyon verilerini 3 Haziran Cuma günü açıklayacak

Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72’ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.

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