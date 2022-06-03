Türkiye’de enflasyon yüzde 70'i de aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Türkiye'de Mayıs ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 73,50 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre Mayıs ayında aylık enflasyon ise yüzde 2,98 oldu.

Mayıs ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 56,02 olarak gerçekleşti.

Veriler üretici fiyatlarındaki artış ivmesinin de devam ettiğini gösterdi. Buna göre Mayıs ayında üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 132,16 arttı ve rekor düzeye yükseldi.

Aylık bazda üretici fiyat endeksindeki artış ise yüzde 8,76 olarak kaydedildi.

Bu verilerin ardından yıllık tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki makas 58,7 puan ile rekor seviyeye yükseldi.

TCMB faizi ile yıllık tüketici enflasyonu arasındaki fark da 59,5 puan ile yeni rekora ulaştı.