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Türkiye'de Eşeğe işkence yapan kişiye gözaltı

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan bir kişi, eşeğe işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Türkiye'de Eşeğe işkence yapan kişiye gözaltı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan bir kişi, eşeğe işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre kırsaldaki Horhor Mahallesi Çevirme Mezrası’nda yaşayan B.U., çoban köpeklerini üzerine saldığı eşeği daha sonra elindeki sopayla döverek yere düşürdü.

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında B.U.’yu gözaltına aldı.

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