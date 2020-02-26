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Türkiye'de evlenenler azalıyor boşanmalar artıyor

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TÜİK'in 2019 istatistiklerine göre Türkiye'de evliliklerdeki azalma ve boşanmalardaki artış eğilimi sürüyor, evlenme yaşı yükseliyor. Yabancı damatlarda Almanlar, yabancı gelinlerde Suriyeliler başı çekiyor.
Türkiye'de evlenenler azalıyor boşanmalar artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)  açıkladığı 2019 yılı istatistiklerine göre boşananların sayısındaki artış ve evlenenlerin sayısındaki azalma eğilimi sürüyor.

2019'da evlenen çiftlerin sayısı yüzde 2,3'lük düşüşle 541 bin 424'e geriledi. Boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 8'lik artışla 155 bin 47 olarak kaydedildi. En fazla evlilik Aksaray ilinde, en az evlilik ise Gümüşhane'de gerçekleşti.

Boşanmalarda ilk sırayı İzmir aldı. En az boşanma ise Hakkari'de gerçekleşti. 2019 yılında boşanmaların yüzde 36'sı evliliğin ilk beş yılı, yüzde 20,6'sı ise 6-10 yılı içerisinde kaydedildi.

Evlenme yaşı yükseliyor

İstatistiklere göre ortalama ilk evlenme yaşında da yükselme devam etti. Ortalama evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9, kadınlarda ise 25 oldu.

İstatistiklerde yabancı uyruklularla yapılan evliliklere dair veriler de yer aldı. Buna göre yabancı uyruklu gelinler 23 bin 264 kişiyle toplam gelinlerin yüzde 4,3'ünü oluşturdu. Yabancı damatların sayısı ise 4 bin 580 ile toplam damatların yüzde 0,8'ine denk geldi.

Yabancı uyruklu damatlar arasında yüzde 31 ile Alman uyruklular birinci sırayı aldı. Alman damatları Suriyeliler ve Avusturyalılar izledi. Yabancı gelinler arasında ise yüzde 14,5 ile Suriyeliler birinci sırada. Suriyeli gelinleri Azerbaycanlılar ve Alman uyruklular izledi.

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