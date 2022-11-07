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Türkiye'de Feci Kaza! Tanker ile Otobüs Çarpıştı

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Ağrı'da tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası iki araçta da yangın çıktı. Feci kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Türkiye'de Feci Kaza! Tanker ile Otobüs Çarpıştı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde otobüs ile tankerin çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürdü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde bulunan DHA muhabiri Ramazan Demir’in aktardığına göre yakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Yakıt tankeri patlayarak alev aldı. Yolcu otobüsünde yangın çıktı ve pancar yüklü bir kamyon da kazaya karıştı.

ERDOĞAN: 7 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın meydana geldiği sırada Ankara’da ‘2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni’nde konuşan TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ağrı’da meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, savcılığın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara âcil şifâlar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır.” ifadelerine yer verdi.

İKİ GÜNDE DÖRT OTOBÜS KAZASI

Dün Bolu‘da devrilen yolcu otobüsünde üç kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Sabah Amasya‘nın Taşova ilçesinde iş makinesine çarpan tur otobüsünde bulunan üç kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yine dün Yeniden Refah Partisi’nin Ankara’da yapılan 2’nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri‘ye dönüş yolunda olan, partililerin taşındığı yolcu otobüsünün Nevşehir’de şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.

Bugün Sivas‘ın Gürün ilçesinde geri gönderme merkezine götürülen göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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