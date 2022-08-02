Türkiye’de Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek." ifadeleri kullanıldı.
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