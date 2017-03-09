 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.787
  • Altın 145,692
  • Dolar 3,7584
  • Euro 3,9595
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Türkiye'de fotoğraflarla 8 Mart: Gözaltılar ve kutlamalar

»
Türkiye'de fotoğraflarla 8 Mart: Gözaltılar ve kutlamalar
Bütün dünyada 8 Mart'ta kutlanan Kadınlar Günü'ne Türkiye'den hem renkli kareler hem de polis müdahalesi damga vurdu.

Zonguldak, Balıkesir, Artvin, İstanbul, Diyarbakır gibi çok sayıda şehirde Kadınlar Günü, kutlamalara ve protestolara sahne olurken İzmit ve Balıkesir gibi kimi şehirlerde gözaltılar gerçekleşti.

İstanbul'da 'Feminist Gece Yürüyüşü' adıyla Taksim'in İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüşe büyük bir kalabalık katıldı.

a-002.jpg

 

 

İzmit'te ise yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Polis, izinsiz yürüdükleri gerekçesiyle 35 kadını gözaltına aldı.

İzmit'te, Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar, Yürüyüş Yolu'nda bir araya gelmişti.

b-001.jpg

Kadınlar, 'Hayır' ve 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, izin alınmadığı gerekçesiyle yürüyüşün gerçekleşemeyeceğini bildirdi.

c-001.jpg

Polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulundu; 35 kadın ile onlara destek olan 4 kişiyi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

d.jpg

Aynı şekilde Antalya'da da yürümek isteyen kadınlara polis TOMA'larla müdahale etti.

e.jpg

Polis ekipleri, basın açıklaması yapan kadınlardan slogan atmadan dağılmalarını istedi. Gruptan birkaç kadın şarkı söyleyip slogan atınca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Ankara'da da birçok farklı grubun katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Ancak sosyal medyada akşam saatlerinde dolaşan görüntülerde Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin verilmemesi gerekçesiyle polisin toplanan kadınlara müdahale ettiği görüldü.

Düzenlenen gösterilerde 16 Nisan'da düzenlenecek referandum kapsamında yürütülen 'Hayır' kampanyasının izlerine rastlamak mümkündü.

f.jpg

İstanbul'da gerçekleştirilen gece yürüyüşüne ise binlerce kişi katıldı.

İstanbul'da gündüz saatlerinde ise Bilgi Üniversitesi'ne izinsiz giriş yapan 15 -20 kişilik bir grup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla stant açan öğrencilere saldırdı.

g-001.jpg

Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 19.00'da başlayan yürüyüşün ardından ise Tünel Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması sonrası kadınlar halay çekti.

h.jpg

Sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri kadınların yaşam hakkını savunmak adına bir araya gelirken 'Hayır' pankartlarının taşındığı görüldü.

stiklal Caddesi'nin her iki yönünden buluşma noktasına akın eden kadınlar sloganlar atıp düdük çaldı. Binlerce kadın, 'Hayatlarımıza müdahaleye, hayır' pankartı açarak yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüş boyunca slogan atan, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen topluluk adına Taksim Tünel Meydanı'nda basın açıklaması okundu.

ist1.jpgistanbul.jpg

Dılşah Eşli, okuduğu basın açıklamasında, "Buradan erkeklere ve erkek devlete bir kez daha ilan ediyoruz. Yüzde yüz eşitlikten azına hayır! Sınırları aile ile çizilmiş bir hayata hayır! Eşit emeğe, eşitsiz ücrete ve güvencesiz çalışmaya hayır!" dedi.1-040.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yeni Şafak: Gerekirse Şam'la masaya oturulur09 Mart 2017 Perşembe 10:20
  • Bilgi Üniversitesi’ndeki saldırıda yaralanan öğrenci: Tekbir getirdiler, tekme attılar09 Mart 2017 Perşembe 10:19
  • Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın bilgisayarındaki şok ayrıntı09 Mart 2017 Perşembe 09:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara 'sandığa gidin' çağrısı09 Mart 2017 Perşembe 09:32
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj hamlelerimiz olacak09 Mart 2017 Perşembe 09:29
  • Ankara-Avrupa ilişkilerinde 13 yıl geriye dönüş09 Mart 2017 Perşembe 09:25
  • Diyarbakır: 8 Mart OHAL'e rağmen rengarenk09 Mart 2017 Perşembe 09:24
  • Mersin Baro Başkanı, kadın avukatı kürsüden itti09 Mart 2017 Perşembe 09:09
  • Üçlü Rakka zirvesinden üç farklı görüş09 Mart 2017 Perşembe 08:41
  • TBMM'de 'Çakal Carlos' diyalogu08 Mart 2017 Çarşamba 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti