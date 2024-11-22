  • BIST 9367.77
  • Altın 2952.122
  • Dolar 34.4839
  • Euro 36.1941
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKARum Merkezi Cezaevi'nde alarm: Bir mahkumda tüberküloz hastalığı tespit edildi

Türkiye'de gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı

»
Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma açıldı.
Türkiye'de gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma açıldı.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla yalanlanan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası üzerine gazeteciler İsmail Saymaz ile Fatih Altaylı hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, AB’nin Ege ve Kıbrıs haritalarına neden tepki gösterdi?19 Kasım 2024 Salı 14:36
  • Kılıçlı yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenler ve amirler disipline sevk edildi19 Kasım 2024 Salı 09:55
  • Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan ihracı istenen teğmenlere destek: 'Atatürk'e bağlılık suç olamaz'17 Kasım 2024 Pazar 10:32
  • TC Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs'ta güç paylaşımı arayışı netice getirmiyor16 Kasım 2024 Cumartesi 11:25
  • İmamoğlu’ndan "soruşturma" açıklaması: Bu pespaye hallerine üzülüyorum, vız gelir tırıs gider!14 Kasım 2024 Perşembe 14:58
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB hakkında resen soruşturma başlattı14 Kasım 2024 Perşembe 11:57
  • SONAR'ın anketinde makas açıldı! AKP'ye kötü haber...10 Kasım 2024 Pazar 13:24
  • Erdoğan: Kıbrıs’ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor06 Kasım 2024 Çarşamba 12:19
  • Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık "Ahmet Özer" davası01 Kasım 2024 Cuma 22:13
  • TUSAŞ saldırısında ikinci perde: İstihbarat tam iki ay önce geldi!01 Kasım 2024 Cuma 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti