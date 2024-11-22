Türkiye'de gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma açıldı.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla yalanlanan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası üzerine gazeteciler İsmail Saymaz ile Fatih Altaylı hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.