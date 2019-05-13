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Türkiye'de gazeteciyi öldüresiye döven altı kişi mahkemeye bile çıkarılmadan serbest bırakıldı

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Gazeteci Yavuz Selim Demirağ’ı öldüresiye döven altı kişi savcılık tarafından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.
Türkiye'de gazeteciyi öldüresiye döven altı kişi mahkemeye bile çıkarılmadan serbest bırakıldı

Gazeteci Demirağ, Türkiyem TV’de sunduğu programın ardından evinin önünde yedi kişinin saldırısına uğramış, altı kişi gözaltına alınmıştı.

Sözcü’nün haberine göre saldırganlar ifadelerinde “Trafikte takıştık, o yüzden dövdük” dedi. Savcılığın şüphelileri, Demirağ’ın ‘hayati tehlikesi olmadığı’ gerekçesiyle serbest bırakma kararı aldığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesindeki linç girişi sırasında yumruk atan Osman Sarıgün de ertesi günü, yine savcılıktan serbest bırakılmıştı.

 

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