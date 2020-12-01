Türkiye'de hafta sonu tamamen, hafta içi 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi akşamki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bundan sonra haftasonu tamamen, haftaiçi de kısmen sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.
Hafta içleri yasaklar 21.00-05.00 saatleri arasında olacak. Haftasonu uygulanacak olan yasaklar da her cuma 21.00'de başlayıp, pazartesi 05.00'e kadar aralıksız uygulanacak.
Yasaklar, 1 Aralık Salı günü başlıyor.
Erdoğan, yasaklara yönelik istisnaları ise şöyle açıkladı:
"Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
"Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır."
Hafta sonu bakkala ve markete gitmek mümkün
İçişleri Bakanlığı da aynı akşam yayınladığı genelgeyle yasaklara dair detaylar açıkladı.
Genelgelere göre hafta sonları 20-65 yaş arası kişiler zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için 10-17 arasında açık olacak market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidebilecek.
Restoran ve lokanta tarzı işletmelerin paket servisleri de hafta sonları 10-20 arasıyla sınırlandırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan diğer önlemleri ise şöyle açıkladı:
- "Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.
- Önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.
- Milletimizden evlerde salgının bulaşma ihtimalinin göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara verilmesini özellikle rica ediyorum.
- Mevlit, taziye, gün, yılbaşı kutlaması gibi etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.
- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
- Umumi hıfzıssıhha kurulları AVM'lerin aynı anda kabul edebileceği kişi sayısını belirleyecek, girişte HES kodu zorunlu olacak.
- Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10 ile 16 arası uygulanabilecektir.
- 50 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde mevcut iş sağlığı veya güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulanması sıkı bir şekilde denetlenecektir."
Erdoğan'ın basın toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlamaların detayları açıklandı. Buna göre:
- Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,
- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
- Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.
- Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilecek
- Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecek, bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi vatandaşlara hatırlatılacak
Seyahat yasağı var mı?
İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) ancak şu zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek:
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen.
Bu durumdaki kişiler toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.
Bu mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) yoluyla mümkün olacak.
İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." açıklamasında bulundu.
'Aşı için 50 milyon dozluk anlaşma yapıldı, aşı ücretsiz olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı akşamki açıklamasında aşı çalışmaları hakkında ise şunları söyledi:
"Bu dalganın üstesinden geldiğimizde inşallah aşı sürecinin de başlamasıyla daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren bu küresel sağlık krizini geride bırakmayı ümit ediyoruz.
"Her aşı ile yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler.
"İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak aşı kullanılmaya başlanacaktır. Sağlık krizini topyekun ekonomik ve sosyal bir krize dönüştürmemek için adımlarımızı dikkatli atıyoruz. Hem halkımızın sağlığını korumayı hem de ekonomiyi, eğitimi, sosyal hayatı sürdürecek tedbirler alıyoruz.
"Mevsim itibariyle soğuk algınlığı ve gribin de artması, sağlık sistemimizin üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koyduğu emeğe en büyük teşekkürümüz ilave bir yük getirmemek olacaktır. Hastanelerdeki doluluk oranını ne derecede aşağıda tutabilirsen o derecede güvende oluruz."
2 hafta önce açıklanan önlemler nelerdi?
17 Kasım'da açıklanan önlemlerle hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanması, ara tatilde olan okullardaki eğitim ve öğretimin, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.
Diğer önlemler ise şöyleydi:
- 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de uygulanacak.
- AVM, berber ve kuaförler sadece 10.00-20.00 arasında açık olacak
- Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı olacak
- Restoranlarda ve kafelerde sadece paket servisine izin verilecek
- Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek
- Sigara içme yasağı sürecek
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