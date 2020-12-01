Türkiye'de hafta sonu tamamen, hafta içi 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı

Erdoğan'ın basın toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlamaların detayları açıklandı. Buna göre:

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) ancak şu zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek:

Bu durumdaki kişiler toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

Bu mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) yoluyla mümkün olacak.

İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." açıklamasında bulundu.

'Aşı için 50 milyon dozluk anlaşma yapıldı, aşı ücretsiz olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı akşamki açıklamasında aşı çalışmaları hakkında ise şunları söyledi:

"Bu dalganın üstesinden geldiğimizde inşallah aşı sürecinin de başlamasıyla daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren bu küresel sağlık krizini geride bırakmayı ümit ediyoruz.

"Her aşı ile yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler.

"İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak aşı kullanılmaya başlanacaktır. Sağlık krizini topyekun ekonomik ve sosyal bir krize dönüştürmemek için adımlarımızı dikkatli atıyoruz. Hem halkımızın sağlığını korumayı hem de ekonomiyi, eğitimi, sosyal hayatı sürdürecek tedbirler alıyoruz.

"Mevsim itibariyle soğuk algınlığı ve gribin de artması, sağlık sistemimizin üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koyduğu emeğe en büyük teşekkürümüz ilave bir yük getirmemek olacaktır. Hastanelerdeki doluluk oranını ne derecede aşağıda tutabilirsen o derecede güvende oluruz."

2 hafta önce açıklanan önlemler nelerdi?

17 Kasım'da açıklanan önlemlerle hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanması, ara tatilde olan okullardaki eğitim ve öğretimin, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

Diğer önlemler ise şöyleydi: