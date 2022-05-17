Türkiye'de halk AKP’ye boyun eğmiyor

İktidar, ülkeyi 2023 seçimlerine baskı ortamında sokmaya çalışırken toplumun tüm kesimlerini sindirmek istiyor. Eylem ve etkinlik yasakları peş peşe gelirken toplumsal talepler Saray yönetiminin baskılarına karşı yüksek sesle dillendiriliyor

İktidarın her türlü hukuksuz kararına, halkı sefalete, açlığa sürükleyen politikalarına karşı yurttaşlar meydanları boş bırakmadı. Öğrenciler barınma sorununu, işçiler açlık sınırı altında aldığı maaşlarını, kadınlar erkek şiddetini, sağlıkçılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmekten geri durmadı. Elektrik zamlarından çay üreticilerinin taleplerine kadar ülkenin dört bir yanı protestolara sahne oldu.

Yakın dönemde farklı kesimlerin toplumsal taleplerini ve eylemleri şöyle:

ÖĞRENCİLER

Devlet yurtlarının eksikliği ve yetersizliğinden dolayı birçok öğrenci tarikat yurtlarına muhtaç kalıyor. Gençlere yönelik politika üretmeyen iktidara karşı öğrenciler barınma, KYK borçları başta olmak üzere yaşadıkları diğer sorunları sokaklarda eylemlerle dile getirdi.

Öğrencilerin başlıca talepleri:

•Hayatlarını idame ettirmek ve eğitimlerini sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalan öğrenciler KYK burslarının arttırılmasını talep ediliyor.

•Ulaşım fiyatlarının düşürülmesi isteniyor.

•Barınma sorunu yaşayan öğrenciler, ev kiralarının daha uygun fiyatlara olması gerektiğini belirtirken, daha fazla devlet yurdu inşa edilmesi ve yine yurt fiyatlarının makbul düzeyde düzenlenmesi gerektiğine ihtiyaç olduğunu dile getiriyor.

•Sosyal aktivitelerden uzak kalmamak istiyorlar.

•Özgürlüklerinin kısıtlanmamasını talep ediyorlar.

İŞÇİLER

Emekçiler 1 Mayıs’ta sömürü düzenine, zamlara, işsizliğe, baskılara karşı yurdun dört bir yanında meydanları doldurarak taleplerini haykırdı.

İşçilerin başlıca talepleri:

•Açlık sınırının altındaki asgari ücrete zam.

•Zamların geri alınmasını ve temel tüketimden vergilerin kaldırılmasını istiyorlar.

•KOD-48 gibi emekçileri işten çıkarabilmek adına patronların elini kuvvetlendiren maddelerin kaldırılmasını talep ediyorlar.

•Sendika ve grev hakkı önündeki engellerin kaldırılması

EMEKLİLER

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) binlerce yurttaş İstanbul, Maltepe’de bir araya gelerek “Varız, biriz, buradayız” yazılı pankartla birlikte “Çıksın artık bu yasa” diye haykırarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. EYT mağdurları yıllardır yasanın çıkması için eylem düzenliyor.

Emeklilerin başlıca talepleri:

•En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilsin

•Sağlık hizmetinden alınan ödemelere son verilsin

•İkramiyelere zam yapılsın.

•Çalışmak zorunda kalmak istemiyorlar.

SAĞLIKÇILAR

Özlük haklarının iyileştirilmesi adına sağlık emekçileri geçen 14-15 Martta 2 gün boyunca iş bırakma eylemine gitmişti. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Beyaz Yürüyüş düzenlemiş ve İstanbul’dan, Ankara’ya yürümüşlerdi. Sağlıkçıların bu ay da yine bir iş bırakma eylemi düzenlemesi bekleniyor.

Sağlıkçıların başlıca talepleri:

•Hekim ücretlerinin artırılması

•Kadro sayısının arttırılması ve iş yükünün hafifletilmesi.

•Sağlıkçıların şiddete maruz kalmasının önüne geçilmesi isteniyor.

KADINLAR

Sokaklarım en aktif gruplarından olan kadınlar da çoğu zaman taleplerini haykırmak adına meydanları boş bırakmadı, neredeyse her 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar meydanları hıncahınç doldurdu ve iktidarın ayrımcı politikalarına karşı ses yükseltti.

Kadınların başlıca talepleri:

•İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konması

•Kadına şiddetin önlenmesi ve cezaların arttırılması.

•Toplumsal yaşamda eşitsizliğin ortadan kaldırılması

•Eşit işe eşit ücretin sağlanması.

ÇEVRECİLER

Çevreciler de doğa tahribatına karşı sokaklarda seslerini çıkarmaya, direnmeye devam ediyor. İzmir’de Güneş Enerjisi Santrali, Muğla’da ise termik santral projesi protesto edildi.

Çevrecilerin başlıca talepleri:

•Nükleer santral ve HES projelerine son verilmesi.

•Doğanın tahrip edilmesinin son bulması

HUKUKSUZLUKLAR

Keyfi hukuk kararlarına da defalarca karşı çıkıldı. Son olarak Gezi Davası’nda verilen karar sonrası Avukatlar Çağlayan Adliyesi önünde Adalet Nöbetleri düzenleyerek iktidarı protesto etti.