Türkiye’de hayvan cinayetine ilk kez hapis cezası verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi iken 2014 yılında Eskişehir’deki ’Cafe De Kedi’ adlı işyerinden aldığı ’İletki’ adlı kediyi geçici olarak sahiplenen Mustafa Can A., kediye işkence uygulayarak kedinin ölümüne sebebiyet vermişti.
Görülen dava sonrasında Mustafa Can A., mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Türkiye’de bir hayvanı öldürdüğü gerekçesiyle ilk kez ceza alan Mustafa Can A., karar sonrasında itirazda bulundu. Yargıtay Başsavcılığı, değerlendirmeleri sonucunda itirazın reddine yönelik mütalaa verirken, mahkeme tarafından verilen 3 yıl hapis cezasını yerinde olduğu kanaatini belirtti.
Dosya incelenmesi üzerine Yargıtay Ceza Dairesine gönderildi.
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