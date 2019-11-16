  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Türkiye’de hayvan cinayetine ilk kez hapis cezası verildi

»
Eskişehir’de 2014 yılında sahiplendiği kediye işkence yaptıktan sonra ölümüne neden olan sanık Mustafa Can A., aldığı 3 yıl hapis cezasına yapmış olduğu temyiz itirazı reddedildi
Türkiye’de hayvan cinayetine ilk kez hapis cezası verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi iken 2014 yılında Eskişehir’deki ’Cafe De Kedi’ adlı işyerinden aldığı ’İletki’ adlı kediyi geçici olarak sahiplenen Mustafa Can A., kediye işkence uygulayarak kedinin ölümüne sebebiyet vermişti.

Görülen dava sonrasında Mustafa Can A., mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Türkiye’de bir hayvanı öldürdüğü gerekçesiyle ilk kez ceza alan Mustafa Can A., karar sonrasında itirazda bulundu. Yargıtay Başsavcılığı, değerlendirmeleri sonucunda itirazın reddine yönelik mütalaa verirken, mahkeme tarafından verilen 3 yıl hapis cezasını yerinde olduğu kanaatini belirtti.

 

Dosya incelenmesi üzerine Yargıtay Ceza Dairesine gönderildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki kızını öldüren anneye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet16 Kasım 2019 Cumartesi 17:17
  • Garsonlar iddia'ya girdi: Patronlarının ismini belediye hoparlöründen öldü diye ilan ettiler16 Kasım 2019 Cumartesi 17:09
  • Erdoğan: Bizim başımıza bu erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek16 Kasım 2019 Cumartesi 17:07
  • Tiyatrocu Yıldız Kenter yoğun bakımda16 Kasım 2019 Cumartesi 17:00
  • Eşiyle barışabilmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyor16 Kasım 2019 Cumartesi 16:45
  • Erdoğan: Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin inanın kaybeder.16 Kasım 2019 Cumartesi 16:43
  • Türkiye'de HIV yayılıyor15 Kasım 2019 Cuma 21:39
  • Yedi bine yakın Türk vatandaşı Almanya'yı terketmek zorunda15 Kasım 2019 Cuma 21:33
  • Habertürk'te siyanürlü intiharlar konuşulurken acaba ekonomik midir sorusuna Yeni Şafak yazarı '' Ahmet kaşınma''15 Kasım 2019 Cuma 20:59
  • Hırsızlık için girdikleri evde 14 gün yaşamışlar15 Kasım 2019 Cuma 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti