  • BIST 98.783
  • Altın 233,836
  • Dolar 5,6245
  • Euro 6,3083
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Türkiye'de Hazine 14.9 milyar lira açık verdi!

» »
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Türkiye'de Hazine 14.9 milyar lira açık verdi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 68 milyar 570 milyon lira, nakit giderleri 83 milyar 520 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 72 milyar 297 milyon lira, faiz ödemeleri ise 11 milyar 222 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 3 milyar 727 milyon lira açık verdi.

Mart ayında nakit dengesinde 14 milyar 950 milyon lira açık kaydedildi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 133 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 4 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 112 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 16 milyar 358 milyon lira azaldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bloomberg: Yerel seçim öncesi yabancı yatırımcı Türkiye'de mahsur kaldı27 Mart 2019 Çarşamba 12:42
  • İşte KKTC GSM Şirketlerinin pazar payı26 Mart 2019 Salı 11:51
  • Türkiye'de pişer KKTC'ye de düşer: Türkiye ekonomisinde resesyon21 Mart 2019 Perşembe 10:29
  • Fed bilanço daraltmayı ekim ayında sonlandırabilir19 Mart 2019 Salı 12:35
  • Türkiye, slumpflasyona girdi KKTC ise meçhul11 Mart 2019 Pazartesi 15:54
  • Nakitsiz ekonomi, herhangi bir ulus için iki ucu keskin bir kılıç olabilir09 Mart 2019 Cumartesi 21:39
  • Nami: Rekabet eden bir noktaya gelebileceğimize inanıyorum09 Mart 2019 Cumartesi 14:03
  • Dolar yıl sonunda kaç TL olacak ?14 Şubat 2019 Perşembe 14:18
  • Sevgililer Günü hediyesine ortalama 300 TL harcıyoruz13 Şubat 2019 Çarşamba 16:05
  • ’Bitcoin ATM’si Dönemi12 Şubat 2019 Salı 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti