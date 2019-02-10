‘Türkiye'de Her dört gençten biri işsiz, gençlerin yarısı kayıt dışı çalışıyor'

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Tekin Bingöl, işsiz gençlerin durumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Bingöl’ün hazırladığı raporda zorlukla eğitimini tamamlayan, kurslara gidip, sınavlardan başarılı olduğu halde atanamayan; üniversiteyi bitirip işsiz kalan milyonların yaşadıkları rakamlarla gözler önüne serildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, raporda dikkat çeken başlıklar şöyle:

GENÇ İŞSİZLİK ARTTI, DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

AKP döneminde işsizlik oranları AKP öncesi döneme göre yaklaşık dört puan arttı. 1988-2002 arasında ortalama işsizlik oranı yüzde 8 iken 2002-2018 arasında ortalama işsizlik yüzde 10.7’ye yükseldi.

Ekim 2018 itibarıyla genç işsizliği 1 milyon 200 bine dayandı. 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 22.3 olurken, ne eğitim gören ne de çalışan gençlerin oranı ise yüzde 24.7 ile rekor seviyeye çıktı. Yükseköğrenim işsizliği yüzde 13.3, tarım dışı genç kadın işsizliği ise yüzde 33’e tırmandı. OECD ülkelerinde genç işsizlik oranı 10.9. Türkiye’de genç işsizliği OECD ülkelerinin 2 katı. Her 4 gençten 1’i işsizlikle boğuşuyor. Son 10 yılda üniversitelerdeki öğrenci sayısı 3 kat arttı. Bu öğrencilerin mezun olmaları halinde üniversite mezunu işsiz genç sayısı daha da artacak ve gençler işsizlik ve umutsuzlukla karşı karşıya kalmaya devam edecek.

SANAT VE GAZETECİLİK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLANLAR EN ÇOK ZORLANANLAR ARASINDA

En çok sosyal hizmet, iş güvenliği, sanat ve gazetecilik bölümlerinden mezun olanlar iş bulmakta zorlanıyor. 2016 verilerine göre sosyal hizmet bölümü mezunlarının yüzde 24’ü, iş güvenliği bölümü mezunlarının yüzde 23.5’u ve gazetecilik mezunlarının ise yüzde 19.2’si işsiz. 2016’da yüzde 6 olan hukuk bölümü mezunları işsizlik oranı, 2017’de 5.2 puan yükselerek yüzde 11.2’ye ulaştı. Böylece hukuk bölümü mezunları işsizlik oranının en çok arttığı bölümlerden biri oldu.

GENÇLER KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR

2016 verilerine göre genç istihdamının yüzde 44.51’i yani 1 milyon 798 bini kayıt dışı istihdam edildi. Buna göre; çalışan gençlerin neredeyse yarısı kayıt dışı çalışmaktadır.

MİLYARLIK KREDİ BORCU

Burs ödenen öğrenci sayısı tüm üniversite öğrencilerinin yüzde 10’u bile değil. Mezuniyetten 2 yıl sonra öğrencilerin kredilerini geri ödemeye başlamaları gerekiyor. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Şu anda Türkiye’de öğrenim kredisi borcu olan 300 bin öğrencinin 3.9 milyar liralık kredi borcu var.

İŞ CİNAYETLERİ VE İNTİHARLAR

İş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Son 7 yılda 1827 genç iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2012’de 164 genç iş cinayetlerine kurban giderken, 2018 yılında bu sayı 285’e çıktı.

Son 1 yılda, ataması yapılmadığı gerekçesiyle 18-27 yaş aralığındaki 12 genç öğretmen adayı yaşamına son verdi. Genç öğretmenlerle birlikte intihar sayısı toplamda ise 42’ye ulaşıyor.