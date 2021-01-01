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Türkiye'de Hükümet saın dedikçe,vatandaş döviz aldı

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Türk Lirası mevduat hesaplarındaki faiz artışlarına ve "dövizi satın, TL'ye dönün" çağrılarına rağmen vatandaşların döviz hesapları faiz artırımlarına rağmen yükselişini sürdürüyor.
Türkiye'de Hükümet saın dedikçe,vatandaş döviz aldı

Türkiye'de yurtiçi yerleşiklerin döviz hesapları 25 Aralık haftasında 702 milyon dolar daha artarak 234 milyar 804 milyon dolara çıktı.

Bireylerin döviz hesapları 729 milyon dolar artarken kurumsal hesaplar 27 milyon dolar azaldı.

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