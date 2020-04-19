Türkiye'de İki doktor daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı ve Denizli’de emekli doktor Cemal Özkan Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Tabip Odası Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Yavuz Kalaycı’nın öldüğünü açıkladı.

Kalaycı’nın yaşamını yitirmesinin ardından Twitter’dan paylaşım yapan İstanbul Tabip Odası, şunları yazdı:

“Cerrahapaşa Tıp Fakültesi mezunlarından Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’yı, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz."

Denizli’de ise 74 yaşındaki Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan da, Koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Acıpayam Devlet Hastanesi’nden bir süre önce emekli olan, Özkan, 20 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.