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Türkiye’de ilik nakli bekleyen genç bir erkek hastaya umut oldu

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Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz aylarda tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Turgay Arslan, Türkiye’de ilik nakli bekleyen genç bir erkek hastaya kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.
Türkiye’de ilik nakli bekleyen genç bir erkek hastaya umut oldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre donör Turgay Arslan, dün hiç tanımadığı genç hasta için kök hücre bağışında bulundu.

Tamamen gönüllülük esasını benimseyerek yaptığı bu anlamlı bağışla ilgili konuşan Turgay Arslan, tanımasa da bir gencin tekrardan hayata tutunmasına vesile olmanın tarifi imkansız bir mutluluk verdiğini ve kendisine hiçbir zarar gelmeden böylesine büyük bir fedakarlık yapmanın huzuru içinde olduğunu dile getirdi.

Arslan, kimsenin bu işlemden korkmaması gerektiğini ve tek dileğinin bu gencin bir an önce hayatına devam etmesi olduğunu sözlerine ekledi.

ÖZERALP HERKESİ DOKU ÖRNEĞİ VERMEYE DAVET ETTİ

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp da yaptığı açıklamada, gönüllülük esasıyla yaptığı kök hücre bağışıyla büyük bir farkındalık örneği gösteren donör Turgay Arslan’a sonsuz teşekkürlerini iletti.

Özeralp, tüm herkesi ilik nakline ihtiyaç duyan hastalara umut olabilmek adına, doku (tükürük) örneği vermeye davet etti.

45 BİN KİŞİ ÖRNEK VERDİ 59 KİŞİ KÖK HÜCRE BAĞIŞINDA BULUNDU

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 45 bin kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği aldı ve alınan bu örneklerden 59 kişi kök hücre bağışında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kök hücre bağışı yaklaşık 4 saat süren ve kan alımına benzer bir işlem. İşlemde kök hücreler özel bir cihaz yardımı ile ayrıştırılıyor.

Uzun süredir uygulanmakta olan bu yöntemin verici için hiçbir tehlike taşımadığının kanıtlandığı bildirildi.

“DONÖR KAYDI”

Kemik iliği donör kaydını, 18-45 yaş arası, KKTC kimlik kartına sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireyler yapabiliyor.

Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmadığı kaydedildi.

Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler karşısında bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan, Girne’de Tunççevik Hastanesi ve Talat Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’ndan, Gazimağusa ve İskele bölgesinde ise Tıp Merkezleri’nde alınıyor.

Daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org adresli vakıf web sitesinin ziyaret edilebileceği veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşabileceği kaydedildi.

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