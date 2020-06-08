  • BIST 110.996
  • Altın 369,401
  • Dolar 6,7798
  • Euro 7,6615
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi

» »
Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi

Beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edilen epilepsi hastası Burakhan Sönmez, yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı. Doç. Dr. Melda Türkoğlu, "Bu hasta literatürde bir-iki vakadan biri. O nedenle biz bunu vaka olarak dünya literatürüne bildireceğiz" dedi.

Ankara'da bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hasta kabul bölümünde çalışan epilepsi hastası Burakhan Sönmez, geçen hafta evinde nöbet geçirerek yere düştü. Sönmez, ailesi tarafından Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sönmez'de yüksek ateş tespit edildi. Bunun üzerine Sönmez'e boğazdan alınan sürüntüyle PCR testi uygulandı. Test sonucu negatif çıkmasına rağmen Sönmez'in nöbet geçirmesi sırasında yere düşmesi nedeniyle beyin tomografisi çekilerek, beyin omurilik sıvısından örnek alındı.

Yapılan tetkiklerde Sönmez'in beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi. Sönmez, bunun üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tedaviye olumlu cevap veren Sönmez, 3 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılarak, servise geçti.

'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Burakhan Sönmez’in tedavi sürecini yürüten Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melda Türkoğlu, koronavirüsün üst ve alt solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bir virüs gibi görünmesine rağmen tüm vücudu etkileyen multisistemik bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Hastanın nörolojik şikayetleri olduğunu ve nöbet geçirerek hastaneye geldiğini anlatan Türkoğlu, "Yaptığımız beyin omurilik sıvısı incelemesinde mikrobiyolojik olarak bunu gösterdik. Türkiye'de böyle başka bir vaka duymadık, bu ilk gibi. Çin'den Türkiye'ye getirilen 'Favipiravir' adlı ilacı solunum semptomlarında çok erken dönemde kullanmaya başladık. Akciğerlerin buna çok iyi cevap verdiğini gördük. Burakhan'da da koronavirüs saptadığımız anda bu ilaca başladık ve başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu hasta literatürde de bir-iki vakadan biri. O nedenle biz de bunu vaka olarak dünya literatürüne bildireceğiz. Olumlu giden bir süreci oldu. Bunu da dünyayla paylaşmanın bu konudaki bilgiyi artıracağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'Tedaviye erken başlayınca hastanın cevabı mükemmel oldu'

Koronavirüsün pek çok organı etkileyebildiğini kaydeden Türkoğlu, "Özellikle bu hastalarda 'sitokin fırtınası' dediğimiz vücudun kendi bağışıklık cevabının çok yoğun olması çok daha yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu 'sitokin fırtınası' dediğimiz şey solunum enfeksiyonu gibi görünen enfeksiyonla karaciğeri, kalbi, böbrekleri, kasları bütün vücudu etkileyen bir hastalığa dönüşüyor. Literatürde değişik vakalarda çok farklı sistemlerin tutulduğunu görüyoruz. Bu durumu hastanemize gelen Burakhan Sönmez'de yaşadık. Bu genç hastamızın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit ettik. Hastayı 3 gün yoğun bakımda izledikten sonra servis bölümüne devrediyoruz. Bundan da çok mutluluk duyuyoruz. Hastayı ilk yatırdığımızda 'nasıl bir süreç içerisinde ilerlerler' diye biraz korktuk, çekindik. Ama tedaviye de erken başlayınca hastanın cevabı mükemmel oldu" ifadelerini kullandı.

'Epilepsi hastası olduğu için omurilik sıvısına bakıldı'

Kardeşinin durumunun şu anda gayet iyi olduğunu dile getiren Çağrı Sönmez, "Kardeşimde koronavirüs belirtileri yoktu. Ancak biraz ateşi vardı. Öksürük veya solunum yoluyla ilgili bir sıkıntısı yoktu. Ateşini düşüremedikleri için doktorlarımız bu virüsten şüphelendi. Kendisi epilepsi hastası olduğu için omurilik sıvısına bakıldı. Biz kullandığı ilaçlardan zannediyorduk ama sonra tekrar test yaptılar. Ciğerlerinde bir şey çıkmayınca omurilik sıvısına baktılar. Omurilik sıvısında Kovid-19 pozitif çıktı. Şu an durumu gayet iyi" diye konuştu.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgın bitti, yasakları bu geceden itibaren kaldırıyoruz08 Haziran 2020 Pazartesi 09:14
  • Mısır’da COVID-19 kaynaklı can kaybı 1237 oldu08 Haziran 2020 Pazartesi 08:55
  • Koronavirüsün dünyada yayılma hızı rekor kırarak artıyor07 Haziran 2020 Pazar 20:15
  • Farklı kan gruplarının Covid-19'a yakalanma ihtimali farklı olabilir07 Haziran 2020 Pazar 19:30
  • Brezilya, Covid-19 rakamlarını sildi, verilerin gösterildiği site kapatıldı07 Haziran 2020 Pazar 19:15
  • COVID-19 ile mücadelede yeni bulgular07 Haziran 2020 Pazar 18:30
  • Amerikalıların yüzde 4’ünün çamaşır suyuyla gargara yaptığı ortaya çıktı07 Haziran 2020 Pazar 17:33
  • Koronavirüs aşısı denemelerinde kullanılıyor: At nalı yengeci kanı07 Haziran 2020 Pazar 17:31
  • Cilt hücrelerinden ‘minyatür insan karaciğeri’ oluşturuldu07 Haziran 2020 Pazar 17:27
  • Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor06 Haziran 2020 Cumartesi 22:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti