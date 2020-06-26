Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan bir kişi doğum yaptı

Antalya'da 9 yıl önce rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yaparak başarıya ulaştı.

Antalya'da 9 yıl önce rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yaparak başarıya ulaştı.

Antalya’da 2011 yılında rahim nakli yapılan ve tıp literatürüne giren Derya Sert (32), 9 yılın ardından ilk bebeğini 4 Haziran'da kucağına aldı. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bebeğin, "28 haftalık ve 760 gram olarak doğdu" dedi.

23 yaşındayken kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, 2009 yılında bir dizi operasyon geçiren Sert'e, kadavradan rahim bulunup 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam uyunca, 8 Ağustos 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakil yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan nakil ise AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ömer Özkan, "Dünyada önemli tepkiler topladı. Avrupa'nın Japonya'dan, Endonezya'sına kadar birçok merkezinden ziyaretler oldu. Bizde bilgi birikimlerimizi, teknik desteğimizi onlara yansıttık. Hem klinik literatüründe, hem de canlı olarak sunumlarımızı yaptık. Sonraki süreçte hocamızın da bahsettiği gibi gebeliklerimiz oldu. Ama hem hastayı sıkmayacak şekilde, hem de biz literatüre katkımız olacak şekilde çalışmaya devam ettik. Önemli çalışmalar oldu. En son yaptığımız transferden sonraki durumdan sonra da bugün mutlu bir şekilde karşınızdayız. Ben özellikle bizi o süreçte, daha dünyada yapılmamış nakile izin veren Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Bize her türlü alt yapıyı ve teknik desteği verdiler. Ayrıca Derya Sert'e de bize olan inancından dolayı teşekkür etmemiz gerekiyor. Bize inandı ve mutlu bir şekilde bu günleri gördük" ifadelerini kullandı. 4 Haziran'da Sert'in anne olduğunu aktaran Özkan, "28 haftalık ve 760 gram doğurttuk" dedi.

Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Hakan Ongun, "Bebeğimiz 28 hafta olarak 760 gram doğdu. Şuanda 22 günlük ve 910 gram. Doğduğu andan itibaren hiç entübe olmadı. Şuanda yeni doğan ünitesinde destek tedavisine devam ediyoruz. Anne sütüyle ve sonda aracılığıyla beslenmeye devam ediyor. Büyümesine, gelişmesine tüm yeni doğan ekibi olarak destek olmaya çalışıyoruz, takipteyiz" diye konuştu.

4 buçuk senedir Ömer Özkan ile beraber çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, "Bu süreç içerisinde bir takım denemeler yaptık. Daha sonra da son dönemde transferini yaptık. Tek bir embriyo transfer ettik. 4 Haziran'da doğumla emeğimizin karşılığını gördüm. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Derya Sert'e, 31 Mart 2013 yılında da embriyo transferi gerçekleştirildi, 12 Nisan 2013 yılında ise transferin başarılı olduğu ve Sert'in hamile kaldığı medyada yer bulmuştu. Hamileliğinin 8'inci haftasındaki kontrolünde, embriyo kalp atışlarının izlenememesi üzerine gebeliği sonlandırılmıştı.