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Türkiye'de ilk Koronavirüs aşısı yapıldı!

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü köşesinde duyurduğu koronavirüs test aşısı yapıldı... Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi
Türkiye'de ilk Koronavirüs aşısı yapıldı!

Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

DETAY-BARIŞCAN ŞEKERCİ

DHA'nın haberine göre, Çin’de geliştirilen ve Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez görüntülendi.

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