Türkiye'de ilk Koronavirüs aşısı yapıldı!

Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.
DETAY-BARIŞCAN ŞEKERCİ
DHA'nın haberine göre, Çin’de geliştirilen ve Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez görüntülendi.
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