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Türkiye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

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Türkiye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Koca, koronavirüs tespit edilen kişinin karantina altına alındığını durumunun iyi olduğunu belirtti.

Koca, “Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır.” ifadelerini kullandı.

Koca, Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin’in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye’nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

Komşu ülkeler ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin aldığı sıkı tedbirleri uygulamadığını hatırlatan Koca, “Bizimse salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı.” dedi.

Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

“İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.

Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır”

Koca, Türkiye’nin süreç boyunca bu olasılığa hazır olduğunu, yayılmayı önleyici tedbirler aldığını vurgulayarak, hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli ve hastane hazırlıklarının çok önceden bitirildiğini ifade etti.

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