  • BIST 2.409,39
  • Altın 971.052
  • Dolar 16.6334
  • Euro 17.3996
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası

»
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. 

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bir hastada maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini duyuran Bakan Koca, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini belirtti.

YAKIN FİZİKSEL TEMASLA BULAŞIYOR

Bakan Koca, ''Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı'' dedi ve bir de uyarıda bulundu. Koca, hastalığın 'solunum yoluyla' değil, 'yakın fiziksel temasla' bulaştığını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Motorine indirim geldi28 Haziran 2022 Salı 17:13
  • Türkiye'de Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı28 Haziran 2022 Salı 11:35
  • Üst düzey kaynaklardan Türkiye iddiası: Son dakika anlaşması masada27 Haziran 2022 Pazartesi 21:56
  • Türkiye'de Bayram tatili 9 gün... KKTC'de ne olacak?27 Haziran 2022 Pazartesi 21:46
  • Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan dikkat çeken Erdoğan yorumu: “Üç korkum var…”27 Haziran 2022 Pazartesi 19:13
  • Yunan basını yazdı: NATO Zirvesi’nde Erdoğan’dan sürpriz talep27 Haziran 2022 Pazartesi 17:49
  • TİSK'ten asgari ücret açıklaması27 Haziran 2022 Pazartesi 16:22
  • İstanbul'da Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 300'den fazla kişi serbest bırakıldı27 Haziran 2022 Pazartesi 11:44
  • Süpürgenin sesinden rahatsız oldu, kablosuyla 40 yıllık eşini boğdu27 Haziran 2022 Pazartesi 11:36
  • Türkiye'de Meteoroloji Dairesi 'kırmızı alarm' verdi27 Haziran 2022 Pazartesi 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti