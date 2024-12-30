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Türkiye'de ilkokullarda karne dönemi sona eriyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025'te özel okulların kitap, kıyafet ve yemek ücretlerine sınırlama getirileceğini açıkladı. Ayrıca, ilkokullarda karne döneminin yerine yeni bir uygulama getirileceğini duyurdu
Türkiye'de ilkokullarda karne dönemi sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Sabancı Öğretmenevi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Buluşmada eğitimde 2024 yılını değerlendiren Tekin, 2025’te atılacak adımları da anlattı.

Görüşmeden öne çıkan başlıklar şöyle; 

KARNE DÖNEMİ BİTİYOR

"İlkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız."

ÖZEL OKULLARA DÜZENLEME

"Özel okul ücretlerini takip ediyoruz. Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap,  yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi. Örneğin bizim bedava dağıttığımız kitap setinin benzeri için 50-60 bin TL ücret isteyen özel okullar vardı. Orada yeni bir düzenleme getiriyoruz. Bu ücretleri sisteme girmelerini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur."

FENOMEN ÖĞRETMENLER

"Velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını istemem."

YILBAŞI KUTLAMASI VE MEZUNİYET BALOSU


"Ailelere maddi külfet getirecek işlere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız mevzuat değişiklikleri var. Biraz farklı lanse edildi. Mezuniyet balolarını da yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Büyükşehirlerde belki problem olmuyor ama bazı illerde bir 5 yıldızlı otel var. Otelin sahibi başka tür ticari ilişkilere giriyor. Veliler de dünyanın parasını vermek zorunda kalıyorlar. ‘Mezuniyet programları okulların salonlarında yapılsın, ailelere külfet olmasın’ dedik."

ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI

"Mülakatla ilgili aldığımız tedbirleri kamuoyuyla paylaşıp mevzuatımızı da buna göre yaptık. 60 bin kişinin içerisinde bin küsur kişinin sıralaması değişti. Burada kasettiğim birinci olanın 20 bininci olması değil. 160’ıncı kişi, 180’inci olmuş. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyorlar."

BİLSEM’E YERLİ ZEKA TESTİ

"Daha henüz lansmanını yapmadığımız yerli ve milli bir zeka testi uygulaması var. BİLSEM’deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. BİLSEM’e hazırladığını söyleyen dershanelerin hiçbir faydası olduğuna da inanmıyorum. Çocuklara zarar veriyorlar."

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