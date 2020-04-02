Türkiye'de illere göre vaka sayıları nasıl dağılıyor ?

İllere göre Covid-19 vakaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Covid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.
Taşcıoğlu için tören düzenlendi
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde tören düzenlendi. Taşcıoğlu, Türkiye'deki ilk Covid-19 vakalarına müdahale eden ekibin içinde yer almıştı.
7 farklı aşı ve ilaç çalışması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de 7 farklı aşı ve ilaç çalışması başlattıklarını duyurdu. Varank, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor." dedi.
Belediyelerin kampanyalarına Erdoğan'dan tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara gibi illerde koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarını eleştirerek, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" açıklamasını yaptı.
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