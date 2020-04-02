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Türkiye'de illere göre vaka sayıları nasıl dağılıyor ?

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Türkiye'de illere göre vaka sayıları nasıl dağılıyor ?
Türkiye'de illere göre vaka sayıları nasıl dağılıyor ?

Dünya'da neredeyse 1 milyon insana yayılan Covid-19 hastalığı Türkiye'nin de dört bir yanında görüldü, ülkede 277 kişi virüse yenik düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının yayılmasıyla ilgili ayrıntıları aktararak, "Virüs artık 81 ilimizde. Düne kadar vakaya rastlanmayan ilimiz vardı. Şimdi ise virüsün görülmediği şehir yok. Tüm şehirlerimizde hareketliliği azaltmak zorundayız. Evde kalmak istisnasız her yerde önemli." dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili son 24 saatte yaşananlar:

  • Can kaybı 277, vaka sayısı 15 bin 679
  • Yapılan test sayısı 106 bin 799
  • 7 farklı aşı ve ilaç çalışması başlatıldı

  • Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için tören düzenlendi

  • Erdoğan'dan "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" yorumu

İllere göre Covid-19 vakaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Covid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

Taşcıoğlu için tören düzenlendi

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde tören düzenlendi. Taşcıoğlu, Türkiye'deki ilk Covid-19 vakalarına müdahale eden ekibin içinde yer almıştı.

7 farklı aşı ve ilaç çalışması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de 7 farklı aşı ve ilaç çalışması başlattıklarını duyurdu. Varank, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor." dedi.

Belediyelerin kampanyalarına Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara gibi illerde koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarını eleştirerek, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" açıklamasını yaptı.

 

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