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Türkiye'de infaz indirimi teklifi Meclis’te

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AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı infaz yasasına ilişkin düzenlemeden 90 bin tutuklunun yararlanması öngörülüyor. Cinsel suçlar, uyuşturucu, kasten öldürme, kadına şiddet ve terör kapsam dışında tutuldu.
Türkiye'de infaz indirimi teklifi Meclis’te

Daha önce kamuoyunda tartışılan ve koronavirüs salgınının ardınan yeniden gündeme gelen cezaevlerindeki bazı tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesinin önünü açan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı düzenlemeyle ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi.

Özkan’ın açıklamasına göre söz konusu suçlar dışındaki diğer suçlarda üçte iki (2/3) olan kalıcı infaz oranının bir bölü iki (1/2) olarak değiştirilmesi öngörülüyor. Yani tutuklu olanlar verilen cezanın yarısını cezaevinde geçirdikten sonra serbest kalabilecek.

Denetimli serbestlik 3 yıla çıkarılıyor

Denetimli serbestlik kriterinin de değiştiğini belirten Özkan, 2 yıllık denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarılmasının öngörüldüğü açıkladı.

Özkan, infaz düzenlemesiyle 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazının mümkün hale getirildiğini söyledi

Özkan, "Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamından yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık ceza evinden, konutta cezaya geçeceklerle beraber bu sayı 90 bin olacak" dedi.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda çok düşük ceza öngörülmektedir” diyen Özkan bunun tavan ve taban oranını ikişer yıl artırıldığını  belirtti.

Özkan teklifin gelecek hafta Salı günü Genel Kurul'da görüşüleceğini ifade etti.

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