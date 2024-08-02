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Türkiye'de Instagram'a erişim engeli

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engeli getirdi. BTK'dan yapılan açıklamada, sosyal medya platformunun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.
Türkiye'de Instagram'a erişim engeli

BTK'nın internet sitesindeki sorgulama menüsünde de, Instagram'a erişimin engellendiği bilgisi yer aldı.

Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Engelin ne zaman kaldırılacağı ya da başka yaptırımlar olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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