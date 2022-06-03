Türkiye'de internet tarifelerine zam

Yeni fiyat artışıyla birlikte 2022’deki zam oranı yüzde 40’ı aşmış oldu. En düşük hızlı tarifenin fiyatı Aralık 2021’de 90 lira iken şu an 130 liraya çıktı.
Daha önce 1 Nisan’da fiyat artırılacağı duyurulmuş, sonra karar hazirana ertelenmişti.
Yeni fiyat artışıyla birlikte 2022’deki zam oranı yüzde 40’ı aşmış oldu. En düşük hızlı tarifenin fiyatı Aralık 2021’de 90 lira iken şu an 130 liraya çıktı.
Daha önce 1 Nisan’da fiyat artırılacağı duyurulmuş, sonra karar hazirana ertelenmişti.
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