Türkiye'de ıspanak krizi: İstanbul'da ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı artıyor

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle yurttaşlar hastanelere başvurmaya devam ediyor.

İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Ancak zehirlenme şikayeti ile hastanelere başvuranların sayısı artmaya devam ediyor. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü bir açıklama yaparak zehirlenmelerin "ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi" nedeniyle gerçekleştiği bilgisi verildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, "Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze yada ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa'da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum. Bir kaç hastanede var. Ama ilk gittikleri yer Haseki Hastanesi. Oradan farklı hastanelere göndermişler. İşyerinden 8 kişi, ıspanak zehirlenmesi yaşıyor. Buradakiler, birisi babam birisi kardeşim. Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde dereceleri var. Şu an müşahede altında kendinde değil" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, dün Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlenme iddialarıyla ilgili açıklama yapmış, şunları kaydetmişti:

"Medyada yer alan “İstanbul’da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendi” başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama

Ispanak zehirlenmesi vakalarının artması üzerine İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden de konu ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklama şöyle:

"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır.

Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir"

"YABANCI OTLAR AYIRT EDİLMELİ"

"Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir"