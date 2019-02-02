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Türkiye'de işsizlik: Ailelerin geçim mücadelesi zorlaşıyor

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Türkiye genelinde işsiz sayısı 4 milyon kişiye dayandı. İşini kaybedenler zorlu bir geçim mücadelesi veriyor. İstanbul'da yaşayan Bülent Yurtsever, yaşadığı zorlukları DW Türkçe'ye anlattı.
Türkiye'de işsizlik: Ailelerin geçim mücadelesi zorlaşıyor

Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluk, kendini en çok her ay giderek artan işsizlik verilerinde gösteriyor. Son bir yılda işsizler ordusuna katılanların sayısı 500 bini aşarken, resmi verilere göre ülke genelinde işsiz sayısı 4 milyona dayandı. İşçi bölgesi Tuzla'da yaşayan Bülent Yurtsever de son dönemde işten çıkarılan kişilerden biri. Yurtsever ailesinin hikayesi, Türkiye'de giderek büyüyen işsizlik sorunu ve gelir dağılımındaki adaletsizliği gözler önüne seriyor.

Resmi veriler ne diyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi verilerine göre, Türkiye'de işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bine ulaştı. Bu sonuçlarla işsizlik son 6 aydaki kesintisiz yükselişini sürdürerek, son 19 ayın zirvesine çıkmış oldu.

İşsizlik verilerine ilişkin en çarpıcı tablo ise kadın ve genç işsizliğinde ortaya çıkıyor. İşsizlik oranını yaklaşık 3,5 puan aşan kadın işsizliği, Ekim 2018'de yüzde 14,7'ye yükseldi. Genç̧ kadın işsizlik oranı ise yüzde 27,9'a çıktı.

Gençlerin işsizlik sorunu da aynı kadın işsizliği gibi artış eğiliminde.15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 22,3 olurken, ne eğitim gören ne de çalışan gençlerin oranı ise yüzde 24,7 ile rekor seviyeye çıktı. 

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