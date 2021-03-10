Türkiye’de işsizlik oranı açıklandı: Yüzde 12,2

Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye’de Ocak ayında işsizlik yüzde 12,2 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. Ocak’ta genç nüfusta işsizlik yüzde 24,7 olarak kaydedildi.

İLK REVİZE VERİLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerinde revizyon kararı almıştı. TÜİK daha önce AB ülkelerinin tanım ve standartlarına uyum kapsamında işgücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştireceğini, yeni veri setinin üçer aylık hareketli ortalamalar yerine aylık tahminlere ilişkin sonuçlar içereceğini açıklamanın 12 Nisan’da başlayacağını açıklamıştı.

TÜİK Salı akşamı yayımladığı bir açıklamada ise “Yürütülen revizyon çalışması öngörülen tarihten önce tamamlanmış olup erteleme ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple, 10 Mart 2021 tarihinde Kasım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi yerine, 2021 Ocak ayı verileri yayımlanacaktır” dedi.