Türkiye’de işsizlik rakamları açıklandı

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 69 bin azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,2 puan azalışla yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda yüzde 23,5 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.