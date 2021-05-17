Türkiye'de Kabine 15.00'te toplanıyor, kademeli normalleşme ve 1 Haziran sonrası dönem ele alınacak

Toplantıda 1 Haziran'a kadar devam eden kademeli normalleşme ve sonrasının ele alınması bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
Bu aşama sonrasında uygulanacak önlemler ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15.00'te başlayacak kabine toplantısında konuşulacak.
Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
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