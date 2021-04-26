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Türkiye'de Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı: Gündemde "tam kapanma" var

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Türkiye'de Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı: Gündemde "tam kapanma" var
Türkiye'de Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı: Gündemde "tam kapanma" var

TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün yapılacak toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimini gündeme alacak. Toplantıdan yeni kısıtlama kararları çıkabileceği belirtiliyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, saat 15:50'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

Tam kapanmanın toplantının ana gündem maddesi olması beklenirken yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

KOCA, TEDBİR SONUÇLARINA İLİŞKİN SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Yeni göreve atanan ve ilk icraatlarıyla tepkileri üzerine çeken olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

BİLİM KURULU TAM KAPANMA ÖNERMİŞTİ

Öte yandan Bilim Kurulu üyelerinin yapılan son toplantıda, Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma uygulanmasını ve bayram sonunda da vaka ve vefat sayılarına göre yeniden bir değerlendirme yapılmasını önerdiği ortaya çıkmıştı.

Erdoğan son yapılan kabine toplantısında kısmi kapanma kararlarını aktarmıştı. Erdoğan, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” şeklinde konuşmuştu.

TEST SAYISI DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de son olarak 260 bin 280 Covid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 801, iyileşen hasta sayısı ise 51 bin 236 olarak açıklandı. Toplam can kaybı 38 bin 358'e yükseldi.Test sayısındaki günlük düşüşün ise sürdüğü görüldü.

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