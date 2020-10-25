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'Türkiye'de kaç bölge var?', 'Koca'yı tanıyor musunuz?' sorularına yanıt veremeyen Şevval Şahin stüdyoyu terk etti

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'Türkiye'de kaç bölge var?', 'Koca'yı tanıyor musunuz?' sorularına yanıt veremeyen Şevval Şahin stüdyoyu terk etti
'Türkiye'de kaç bölge var?', 'Koca'yı tanıyor musunuz?' sorularına yanıt veremeyen Şevval Şahin stüdyoyu terk etti

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin katıldığı 'Sorgu Sual' programında 'Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?, 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?', 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına yanıt veremeyince stüdyoyu terk etti.

Model Şevval Şahin, CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Şahin, 'İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?', 'Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?', 'Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?' sorularına cevap veremeyince gerilip stüdyoyu terk etti.

Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen Şahin, program boyunca kendisine yöneltilen sorular karşısında zorlanmaya devam etti ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Şahin, 'Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?' sorusuna da 'Pas' yanıtını verdi.

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