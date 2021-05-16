Türkiye'de 'Kademeli normalleşme' döneminde kafe, restoran ve AVM kararları

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'kademeli normalleşme' genelgesinde kafe, restoran ve AVM'lerin faaliyetlerine ilişkin kararlara yer verildi.
17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacağının kaydedildiği genelgede, yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.
Kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonlarıysa kapalı kalmaya devam edecek.
Bununla birlikte, alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak.
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