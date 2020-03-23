  • BIST 83.173
  • Altın 316,460
  • Dolar 6,5869
  • Euro 7,0511
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye’de Kamu Bankaları Müşterilerine Destek Paketlerini Devreye Soktu

»
Türkiye’de Kamu Bankaları Müşterilerine Destek Paketlerini Devreye Soktu
Türkiye’de Kamu Bankaları Müşterilerine Destek Paketlerini Devreye Soktu

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı.

Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek.

Banka ayrıca, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu.

KREDİ ÖDEMELERİNE EK SÜRE

Ziraat Bankası, ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

VAKIFBANK DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI

VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Banka, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını açıkladı.

HALKBANK DA İSTİKRAR ÖNLEMLERİNİ AÇIKLADI

Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

Bu kapsamda, 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • #CORONA Türkiye'de ölüm 30 oldu23 Mart 2020 Pazartesi 09:49
  • Türkiye’de Kamu Personeli Uzaktan Veya Dönüşümlü Çalışabilecek23 Mart 2020 Pazartesi 09:41
  • #CORONA Türkiye'de ölüm 30 oldu22 Mart 2020 Pazar 22:12
  • Şarkıcı Sıla'dan bugün online konser22 Mart 2020 Pazar 18:15
  • TR'de ‘Corona’ yüzünden evden çıkamayan 68 yaşındaki kişi, 112’yi arayarak maden suyu istedi22 Mart 2020 Pazar 18:09
  • ’64 yaşındayım’ dedi, 69 yaşında çıktı22 Mart 2020 Pazar 18:08
  • Akit yazarından 'koronavirüs' yorumu: Ateistler ne güzel lay lay lom yaşıyorlardı22 Mart 2020 Pazar 18:02
  • Türkiye'de risk grubundaki yaşlılar en çok hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor?22 Mart 2020 Pazar 17:28
  • Türkiye'de risk grubundaki yaşlılar en çok hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor?22 Mart 2020 Pazar 16:30
  • Koronavirüsü bahane edip 'Kolonya ister misin' diyerek yaşlı adamın emekli maaşını gasp etti22 Mart 2020 Pazar 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti