  • BIST 83.085
  • Altın 314,690
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye’de Kamu Personeli Uzaktan Veya Dönüşümlü Çalışabilecek

»
Türkiye’de Kamu Personeli Uzaktan Veya Dönüşümlü Çalışabilecek
Türkiye’de Kamu Personeli Uzaktan Veya Dönüşümlü Çalışabilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Buna dair usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacak.

Daha önce, Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ’64 yaşındayım’ dedi, 69 yaşında çıktı22 Mart 2020 Pazar 18:08
  • Akit yazarından 'koronavirüs' yorumu: Ateistler ne güzel lay lay lom yaşıyorlardı22 Mart 2020 Pazar 18:02
  • Türkiye'de risk grubundaki yaşlılar en çok hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor?22 Mart 2020 Pazar 17:28
  • Türkiye'de risk grubundaki yaşlılar en çok hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor?22 Mart 2020 Pazar 16:30
  • Koronavirüsü bahane edip 'Kolonya ister misin' diyerek yaşlı adamın emekli maaşını gasp etti22 Mart 2020 Pazar 16:20
  • Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 11. günde 947'ye çıktı: Diğer ülkelerin grafiği nasıldı?22 Mart 2020 Pazar 15:45
  • Türkiye'de 65 yaş üstü yurttaşlar, evlerine gönderilmeye başlandı22 Mart 2020 Pazar 15:10
  • 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı: İhtiyaçlar için sosyal destek grubu oluşturulacak22 Mart 2020 Pazar 14:51
  • T.C: İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü için istisnaları belirledi22 Mart 2020 Pazar 14:49
  • Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 21’e yükseldi21 Mart 2020 Cumartesi 23:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti