Türkiye'de kargocular:Bu zamanda tişört, kürdan taşımak gücümüze gidiyor

Kargo şirketi çalışanları salgınla birlikta artan iş yükünden şikayetçi. Molasız çalışmak zorunda kaldıklarını ifade eden çalışanlar “Temel gıda, sağlık malzemesi taşımaya itirazımız yok ama bu zamanda tişörtleri veya ne bileyim çift taraflı koli bandını, kürdanı taşımak gücümüze gidiyor” diyor.

İşlerinin doğası gereği bu süreçte en çok risk altında olan gruplardan kargo şirketleri kuryeleri bir süredir sosyal medya üzerinden ağır ve yeterince önlem alınmayan çalışma şartlarından şikayet ediyor.

Artan talep nedeniyle neredeyse mola bile veremeyen kargo çalışanlarından biri Bianet’ten Evrim Kepenek’e kısıtlı zamanında sorunları anlattı.

Evde kalan insanların alışverişe sarıldığını belirten kargo çalışanı gereksiz siparişlere isyan etti: “Hükümetin salgını yavaşlatabilmek adına evde kal çağrısı imkânları olanlar özelinde toplumun bir kesiminde karşılık buldu ve insanlar en ufak ve lüzumsuz ihtiyaçlarını bile e-ticaret üzerinden almaya başladılar bu sebeple bizim işlerimiz arttı. Normalde bir mahalleye 200 kargo geliyorsa o sayı 500 oldu ancak fazladan iki kurye işe alınmadı. Bizim önemli ve acil ihtiyaçlarla ilgili bir problemimiz yok ancak salgın bu boyuttayken aciliyeti olmayan ürünlerin kargo şirketleri tarafından kabul edilmemesini istiyoruz. Mesela kıyafet ürünleri gibi. Salgının ciddiyeti buraya kadar gelmişken alınmış tişörtleri veya ne bileyim çift taraflı koli bandını veya kürdanı taşımak gücümüze gidiyor. “

Süper taşıyıcı olmaktan endişelendiklerini belirten çalışan şöyle devam etti: “Her gün yüzlerce insanla ister istemez karşı karşıya geliyoruz bunun kendisi bir risk zaten. Kimisi kapıyı yüzümüze öksürerek açıyor. Dezenfekte çalışmaları ve koruyucu önemler de yetersiz. Bize verilen yıkanabilir cinsinden bir maske ve onun da koruyucu olmadığı her yerde konuşuluyor. Şubemiz sadece bir kez dezenfekte edildi. Ayrıca her arabaya bir dezenfektan konulmasını istiyoruz.”