  • BIST 98.525
  • Altın 381,030
  • Dolar 6,7960
  • Euro 7,4537
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Türkiye'de kargocular:Bu zamanda tişört, kürdan taşımak gücümüze gidiyor

»
Türkiye'de kargocular:Bu zamanda tişört, kürdan taşımak gücümüze gidiyor
Türkiye'de kargocular:Bu zamanda tişört, kürdan taşımak gücümüze gidiyor

Kargo şirketi çalışanları salgınla birlikta artan iş yükünden şikayetçi. Molasız çalışmak zorunda kaldıklarını ifade eden çalışanlar “Temel gıda, sağlık malzemesi taşımaya itirazımız yok ama bu zamanda tişörtleri veya ne bileyim çift taraflı koli bandını, kürdanı taşımak gücümüze gidiyor” diyor.

İşlerinin doğası gereği bu süreçte en çok risk altında olan gruplardan kargo şirketleri kuryeleri bir süredir sosyal medya üzerinden ağır ve yeterince önlem alınmayan çalışma şartlarından şikayet ediyor.

Artan talep nedeniyle neredeyse mola bile veremeyen kargo çalışanlarından biri Bianet’ten Evrim Kepenek’e kısıtlı zamanında sorunları anlattı.

Evde kalan insanların alışverişe sarıldığını belirten kargo çalışanı gereksiz siparişlere isyan etti: “Hükümetin salgını yavaşlatabilmek adına evde kal çağrısı imkânları olanlar özelinde toplumun bir kesiminde karşılık buldu ve insanlar en ufak ve lüzumsuz ihtiyaçlarını bile e-ticaret üzerinden almaya başladılar bu sebeple bizim işlerimiz arttı. Normalde bir mahalleye 200 kargo geliyorsa o sayı 500 oldu ancak fazladan iki kurye işe alınmadı. Bizim önemli ve acil ihtiyaçlarla ilgili bir problemimiz yok ancak salgın bu boyuttayken aciliyeti olmayan ürünlerin kargo şirketleri tarafından kabul edilmemesini istiyoruz. Mesela kıyafet ürünleri gibi. Salgının ciddiyeti buraya kadar gelmişken alınmış tişörtleri veya ne bileyim çift taraflı koli bandını veya kürdanı taşımak gücümüze gidiyor. “

Süper taşıyıcı olmaktan endişelendiklerini belirten çalışan şöyle devam etti: “Her gün yüzlerce insanla ister istemez karşı karşıya geliyoruz bunun kendisi bir risk zaten. Kimisi kapıyı yüzümüze öksürerek açıyor. Dezenfekte çalışmaları ve koruyucu önemler de yetersiz. Bize verilen yıkanabilir cinsinden bir maske ve onun da koruyucu olmadığı her yerde konuşuluyor. Şubemiz sadece bir kez dezenfekte edildi. Ayrıca her arabaya bir dezenfektan konulmasını istiyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hande Fırat: Cumartesi günü İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca arasında telefonda ciddi bir tartışma oldu14 Nisan 2020 Salı 15:13
  • BTP Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti14 Nisan 2020 Salı 10:53
  • Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti14 Nisan 2020 Salı 10:31
  • Türkiye'de Covid-19 Hastaları Ücretsiz Tedavi Edilecek14 Nisan 2020 Salı 10:06
  • Ankara’dan Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Mitarakis'in İddialarına Tepki14 Nisan 2020 Salı 09:52
  • Türk bilim insanları Kovid-19'a karşı başvurulan sıtma ilacı 'klorokin'i sentezledi14 Nisan 2020 Salı 09:23
  • İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem14 Nisan 2020 Salı 09:22
  • Koronavirüs tespit edilen kişi hastanenin 2. katından çarşafları bağlayarak kaçtı14 Nisan 2020 Salı 09:18
  • 'Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin'14 Nisan 2020 Salı 09:16
  • Erdoğan: Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık13 Nisan 2020 Pazartesi 19:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti