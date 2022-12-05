Türkiye’de Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 2,88’e geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.
Genel beklenti yüzde 84,65 seviyesindeyken TÜİK enflasyonun kasım ayında yıllık bazda yüzde 84,39 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Aylık bazda ise beklenti yüzde 3 seviyesindeyken aylık artışın yüzde 2,88 olarak gerçekleştiği bildirildi.
Üretici fiyatları (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,74 artarken, yıllık artış 136,02 oldu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, kasım ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,24, yıllık bazda ise yüzde 170,7 arttığını açıklamıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.