Türkiye'de Kasım ayında işsizlik yüzde 12,1'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 15 yaşından büyüklerde işsiz sayısı 2016 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi arttı.

İşsiz sayısı 3 milyon 715 bin kişi olurken, işsizlik oranı da 1,6 puan artarak yüzde 12.1'e yükseldi.

Bu oran, işsizliğin yüzde 12,8 olduğu Mart 2010'dan beri en yüksek işsizlik oranı.

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TÜİK, web sitesinden paylaştığı istatistiklerde, endüstrileşmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da oranının da 1,9 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak tahmin edildiğini belirtti.

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı da 3,5 puanlık artış ile yüzde 22,6'ya yükseldi

15-64 yaş grubunda bu oran 1,6 puanlık artış ile yüzde 12,3 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 101 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 491 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin

yüzde 18,7'si tarım,

yüzde 19,6'sı sanayi,

yüzde 7,4'ü inşaat,

yüzde 54,2'si ise hizmet

sektöründe yer aldı.

2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1,1 puan arttı.

İşsizlik

Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11.8 olmuştu

2016 yılının Ekim ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış gösterdi.