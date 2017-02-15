 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.309
  • Altın 144,180
  • Dolar 3,6554
  • Euro 3,8574
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Türkiye'de Kasım ayında işsizlik yüzde 12,1'e yükseldi

»
Türkiye'de Kasım ayında işsizlik yüzde 12,1'e yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 15 yaşından büyüklerde işsiz sayısı 2016 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi arttı.

İşsiz sayısı 3 milyon 715 bin kişi olurken, işsizlik oranı da 1,6 puan artarak yüzde 12.1'e yükseldi.

Bu oran, işsizliğin yüzde 12,8 olduğu Mart 2010'dan beri en yüksek işsizlik oranı.

Türkiye'nin potansiyel işgücü: Kadınlar

Yüzde 20'yi aşan genç işsizlik oranı azaltılabilir mi?

Türkiye ekonomisindeki durgunluk işsizliğe yansıyor

TÜİK, web sitesinden paylaştığı istatistiklerde, endüstrileşmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da oranının da 1,9 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak tahmin edildiğini belirtti.

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı da 3,5 puanlık artış ile yüzde 22,6'ya yükseldi

15-64 yaş grubunda bu oran 1,6 puanlık artış ile yüzde 12,3 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 101 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 491 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin

yüzde 18,7'si tarım,

yüzde 19,6'sı sanayi,

yüzde 7,4'ü inşaat,

yüzde 54,2'si ise hizmet

sektöründe yer aldı.

2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1,1 puan arttı.

İşsizlik

Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11.8 olmuştu

2016 yılının Ekim ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte son yapılan referandum anketinin sonuçları14 Şubat 2017 Salı 14:51
  • Hollanda'ya sığınma başvurusu yapan Türk subaylara 18 ay süre14 Şubat 2017 Salı 09:02
  • Cezasını kendi kesti13 Şubat 2017 Pazartesi 16:26
  • Hayır dediği için kovulan İrfan Değirmenci konuştu13 Şubat 2017 Pazartesi 09:52
  • Kanal D’nin İrfan Değirmenci kararına Şevket Çoruh tepki gösterdi12 Şubat 2017 Pazar 11:55
  • İşte Türkiye demokrasisi...12 Şubat 2017 Pazar 10:26
  • Erdoğan, Anayasa Değişikliği Kanunu’nu onayladı10 Şubat 2017 Cuma 14:25
  • Çanakkale’de bir deprem daha!10 Şubat 2017 Cuma 12:54
  • İşte referandum tarihi10 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Yunanistan "Kapıda Vizenin" devamından yana10 Şubat 2017 Cuma 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti