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Türkiye'de Kaza: 16 yaşında, ehliyetsiz, alkollü: 4 ölü, 2 ağır yaralı

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Manisa'da ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki bir gencin karıştığı trafik kazasında dört kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.
Türkiye'de Kaza: 16 yaşında, ehliyetsiz, alkollü: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi.

Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki otomobil ile kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk (31) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan sürücüler H.Y.(16) ile İbrahim Öztürk(31)’e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sağlık ekipleri, kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz(58), Emir Öztürk(41) ve Burakcan Öztürk’ün (22) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden dört kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan sürücülerde H.Y.(16) Alaşehir Devlet Hastanesi’ne, İbrahim Öztürk(31) ise Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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