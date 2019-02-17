Türkiye'de KCK operasyonu:735 gözaltı

Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişi protesto etmek ve “yerel seçim öncesi kaos çıkarmaya yönelik kitlesel eylem hazırlığı” iddiasıyla 685 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
“Protesto eylemi yapan 50 şahıs da yakalandı. 15 Şubat kapsamında gözaltına alınarak yakalanan toplam şüpheli sayısı ise 735 oldu” denilen açıklamada; 735 kişiden 61’inin tutuklandığı, 226’sının serbest bırakıldığı, 448’inin işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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