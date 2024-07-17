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Türkiye'de kene can aldı!

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Çankırı'da vücuduna kene yapışması sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürülüğü KKKA'dan korunmak için vatandaşlara uyarıda bulundu.
Türkiye'de kene can aldı!

Edinilen bilgilere göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ali Akgün'ün vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Akgün, hastanede tedavi altına alındı. Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edilen Akgün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

KKKA'dan korunmak için uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Oturulacak yerlere de açık renkli örtü serilmelidir. Riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudun ve elbiselerin her yerine dikkatlice bakılmalıdır. Vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasıklar dahil kontrol edilmeli ya da ettirilmelidir. Çocukların vücutları da mutlaka kene yönünden kontrol edilmelidir. Keneye çıplak elle dokunulmamalıdır. Kene tutulumu ya da temas öyküsü varsa acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Keneyi hafife almak ölümcül olabilir” dedi.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ NEDİR?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), bir tür zoonotik hastalıktır, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalık, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü (CCHFV) adı verilen bir virüs tarafından neden olur. CCHFV, genellikle keneler tarafından taşınan bir virüstür ve insanlara temas yoluyla bulaşabilir.KKKA genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı ve bazen kanamalar gibi belirtilerle başlar. Hastalık genellikle ani başlar ve ciddi bir seyir gösterebilir. Hastalık şiddetli olabilir ve ölüm riski taşıyabilir, özellikle kanamalar gelişirse.

Bu virüs, çoğunlukla Afrika, Orta Doğu, Asya ve Doğu Avrupa'da görülen bir hastalıktır. İnsanlar genellikle vektör olarak görev yapan kenelerin ısırması sonucunda enfekte olurlar. Bununla birlikte, virüs temas yoluyla da bulaşabilir, özellikle enfekte hayvan kanı veya dokularıyla temas sonrası.

KKKA'nın tedavisi destekleyici tedavilerle yapılmakta olup, erken tanı ve tedavi önemlidir. Özellikle yüksek riskli bölgelerde çalışan sağlık çalışanları ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin dikkatli olmaları ve korunmaları önerilir.

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