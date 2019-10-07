Türkiye'de Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını yükselten Larnaka’lı 15 yaşındaki çocuk

Muay Thai Dünya Şampiyonu sadece 15 yaşında olan Kyriakos Christodoulou oldu.

IFMA-Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafından Antalya’da gerçekleştirilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasında Kıbrıslı Rum Kyriakos Christodoulou kendi dalında şampiyon oldu.

5 yaşından itibaren Kyriakos Christodoulou, Muay Thai sporuna katıldığı öğrenilirken 15 yaşında, Kyriakos, sporda bir şampiyon olarak Türkiye'deki Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını kaldırmayı başardı.

"İlk başta her çocuk gibiydim, futbolcu olmak istiyordum, ama babam Muay Thai'den hoşlanıyordu. Başladım ve şimdi buradayım. Kıbrıs bayrağını kaldırdığım için kendimi çok iyi hissettim çünkü Türkiye iyi ilişkimizin olmadığı bir ülke. Rekabetimiz var. Oraya gittim ve ilk dövüşüm Türk'dü. Ruslara karşı finalde başardım. Tüm Kıbrıs’a bir mesaj göndermek istedim. Çok fazla stres ve endişe duyuyorum, ancak ilk yumruklarımı attığımda bir şey yok oldu. Kırık bir el ile oynadım ve yapmayı başardım. Kısacası, halkanın içinde ve dışında bir savaştı. ”