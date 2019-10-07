  • BIST 102.993
  • Altın 279,658
  • Dolar 5,8110
  • Euro 6,3819
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Türkiye'de Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını yükselten Larnaka’lı 15 yaşındaki çocuk

» »
Türkiye'de Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını yükselten Larnaka’lı 15 yaşındaki çocuk
Türkiye'de Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını yükselten Larnaka’lı 15 yaşındaki çocuk

 Muay Thai Dünya Şampiyonu sadece 15 yaşında olan Kyriakos Christodoulou oldu.

IFMA-Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafından Antalya’da gerçekleştirilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasında Kıbrıslı Rum Kyriakos Christodoulou kendi dalında şampiyon oldu.

5 yaşından itibaren Kyriakos Christodoulou, Muay Thai sporuna katıldığı öğrenilirken 15 yaşında, Kyriakos, sporda bir şampiyon olarak Türkiye'deki Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını kaldırmayı başardı.

"İlk başta her çocuk gibiydim, futbolcu olmak istiyordum, ama babam Muay Thai'den hoşlanıyordu. Başladım ve şimdi buradayım. Kıbrıs bayrağını kaldırdığım için kendimi çok iyi hissettim çünkü Türkiye iyi ilişkimizin olmadığı  bir ülke. Rekabetimiz var. Oraya gittim ve ilk dövüşüm Türk'dü. Ruslara karşı finalde başardım. Tüm Kıbrıs’a bir mesaj göndermek istedim. Çok fazla stres ve endişe duyuyorum, ancak ilk yumruklarımı attığımda bir şey yok oldu. Kırık bir el ile oynadım ve yapmayı başardım. Kısacası, halkanın içinde ve dışında bir savaştı. ”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: “Enterkonnekte ocak ayına kadar ihale edilmeli”07 Ekim 2019 Pazartesi 17:49
  • Meclis'te Anayasa değişikliği konuşuldu07 Ekim 2019 Pazartesi 17:29
  • Özersay: “Meclis halkın talebine olumlu yanıt verdi, bundan sonrası mahkemelerin işi”07 Ekim 2019 Pazartesi 17:24
  • Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak07 Ekim 2019 Pazartesi 17:11
  • Özyiğit: “Ülkenin Adalet Bakanlığı’na değil , bağımsız yargıya ihtiyacı var”07 Ekim 2019 Pazartesi 17:09
  • SÜTEK bilgilendirme toplantıları başlıyor07 Ekim 2019 Pazartesi 16:58
  • Yiğiter: “Yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır dileriz”07 Ekim 2019 Pazartesi 16:57
  • KKTC HAKSEN ile TC HAKSEN arasında işbirliği protokolü imzalandı07 Ekim 2019 Pazartesi 16:56
  • LTB ve LİDER iş birliği protokolü imzaladı07 Ekim 2019 Pazartesi 16:54
  • Girne’deki Batık Gemi Müzesi’ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı07 Ekim 2019 Pazartesi 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti